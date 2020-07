Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jovane e Sporar regressam ao 'onze' do Sporting: Artilharia no ataque ao pódio O extremo e o avançado deverão ser as únicas novidades na equipa de Rúben Amorim, que espera pontuar diante do eterno rival para evitar sobressaltos na luta pelo 3.º lugar





• Foto: Miguel Barreira