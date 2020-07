Jovane eleito o melhor jogador e o melhor jovem da Liga no mês de junho

O bom momento de forma de Jovane voltou a ser reconhecido, desta feita pelo Sindicato dos Jogadores, que elegeu o extremo do Sporting como o melhor jogador e o melhor jovem da Liga no mês de junho.

No que diz respeito à primeira categoria, o atacante, de 22 anos, recolheu 28% dos votos, superando desta forma Helton Leite, guardião do Boavista (19,05%), e Taremi, avançado do Rio Ave (10,54%). Já no que diz respeito ao prémio de ‘Melhor Jovem’, o luso-cabo-verdiano amealhou 28,91% das preferências, à frente de Trincão, do Sp. Braga (19,63%), e de Hildeberto Pereira, do V. Setúbal (10,63%).

Recorde-se que, ao longo do período em questão, Jovane foi titular nos encontros com o V. Guimarães, P. Ferreira, Tondela (90 minutos) e Belenenses SAD (45’) e foi responsável por quatro golos dos leões.