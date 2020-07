Jovane faz balanço da época: «Foram vários os momentos de dor e tristeza...»

Jovane Cabral recorreu à sua página de Instagram para fazer uma publicação em jeito de balanço da temporada que agora terminou. Elemento em destaque na última fase da temporada, o extremo assume que o Sporting não cumpriu os objetivos pretendidos e que, no plano individual, a sua época acabou por ficar condicionada pelos problemas físico. Ainda assim, apesar de falar em vários "momentos de dor e tristeza", Jovane deixa claro que nunca lhe "faltou crença" nas suas capacidades e apoio "daqueles que", no seu entender, "realmente acreditam" em si.





"Chegou ao fim de mais uma época desportiva. Apesar de não termos conseguido os resultados coletivos pretendidos e em termos pessoais ter tido azar com as lesões, que me fizeram perder mais de metade da competição, faço esta reflexão focando nos aspectos positivos: Foi um ano de crescimento e superação.Foram vários os momentos de dor e tristeza mas nunca faltou a crença nas minhas capacidades e o apoio daqueles que realmente acreditam em mim.Agora resta descansar e recarregar as baterias. O futuro a Deus pertence, quero dar continuidade ao meu trabalho e atingir as metas traçadas"