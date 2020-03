Jovane: «Já tenho muitas saudades de jogar»

A época está a revelar-se muito azarada para Jovane. Após ter perdido quase toda a primeira metade da temporada por uma sucessão de lesões musculares, o jovem vê agora as competições interrompidas devido ao novo coronavírus. "Não tem sido fácil", afirma o extremo, que já só pensa em voltar ao ativo.

"Já tenho muitas saudades de jogar. É sempre bom estar com os adeptos e os amigos que tenho no clube", garante o jovem, em declarações à Sporting TV, onde também revela as primeiras impressões sobre o novo técnico: "Eu acho que o Rúben Amorim tem boas ideias e dá confiança aos jogadores mais novos. Ele também procura transmitir os conceitos aos mais velhos, e nós só temos de aplicá-los no jogo. Acho que, juntos, vamos conseguir grandes coisas."

O jogador, de 21 anos, também aborda o seu momento e não deixou de lamentar a paragem forçada da competição. "Foi pena, mas o importante é ter saúde. Vamos ver quando começar a época, e eu dou sempre o meu melhor para ajudar o Sporting", assegura.

O camisola 77 dos leões fala ainda da sua rotina, e destaca o tempo que passa a treinar. "A situação não é fácil, mas tenho realizado os meus treinos e procurado aproveitar também para trabalhar a mente e o físico. Treino de manhã, com o acompanhamento do Sporting, e finalizo à tarde", acrescenta.



PlayStation ajuda a passar o tempo



Mesmo isolado dos companheiros de equipa, Jovane mantém-se em contacto, especialmente com Rafael Camacho, Wendel e Gonzalo Plata, os amigos com quem passa mais tempo nas maratonas de PlayStation. Revelando que "gosta de cozinhar", o extremo deixa um apelo aos portugueses. "Se todos ficarmos em casa, podemos acabar com o vírus. Protejam-se!", aconselha.