Jovane já treinou integrado em Alcochete

Jovane Cabral voltou este sábado aos treinos do Sporting, tendo trabalhado integrado no grupo, mas sob vigilância médica, segundo a informação divulgada pelo clube de Alvalade.





Os leões tentam recuperar o jovem cabo-verdiano para a partida de segunda-feira, com o Moreirense, depois de o extremo ter abandonado o jogo com o Belenenses SAD ao intervalo, devido a um "traumatismo na perna", conforme revelaria depois Rúben Amorim.Luciano Vietto e Francisco Geraldes realizaram tratamento, ginásio e treino no relvado. Já Luiz Phellype continua o plano de reabilitação.