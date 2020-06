Jovane: «Mais importante foram os 3 pontos»

Eleito homem do jogo no duelo com o Paços de Ferreira, graças a um golo fantástico de livre, Jovane optou por destacar a importância do triunfo diante dos castores.





"O mais importante foi a vitória e os três pontos. A equipa esteve bem e vamos continuar a trabalhar", afirmou o extremo, à Sport TV, onde ainda destacou "a ajuda dos companheiros de equipa e da família".O jovem ainda revelou que os jogadores estão a "gostar de trabalhar com Rúben Amorim" e deixou uma mensagem aos mais jovens. "Todos podem sonhar em estrear-se na equipa principal", frisou.