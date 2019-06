Jovane pode rumar ao Fulham

Se Rafael Camacho está perto do Sporting, Jovane pode fazer o caminho inverso. Como Record avançou, o extremo leonino é pretendido pelo Fulham, emblema relegado ao Championship de Inglaterra, e em cima da mesa está uma proposta de empréstimo com uma opção de compra a rondar os 10 milhões de euros. O jogador de 21 anos está recetivo à mudança e mostra-se entusiasmado com a hipótese de jogar com maior regularidade. Já a SAD está disposta a negociá-lo, dado que conta com mais opções para a posição, mas só se os ingleses suportarem o salário do luso-cabo-verdiano.