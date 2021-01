Jovane recusa estatuto de herói e aponta ao Sp. Braga: «Tudo faremos para vencer esta Taça»

Jovane foi o herói do Sporting no duelo da última terça-feira contra o FC Porto (2-1), nas meias-finais da Allianz Cup, ao assinar o bis dos leões. O atacante rejeita, ainda assim, o estatuto de herói, atribuindo o mérito ao coletivo, e aponta desde já à final com o Sp. Braga, no sábado.





"Foi uma vitória importante e, na minha opinião, justa. Sabíamos que íamos ter pela frente umaequipa muito forte, tal como são todas as que competem nesta final four da Taça da Liga, masdesde o primeiro minuto que demonstrámos uma enorme vontade em garantir a presença nafinal. O golo do FC Porto surgiu já na parte final do jogo, mas esta equipa nunca desiste… Jáprovámos várias vezes que somos uns leões em campo. Nunca deixámos de acreditar e conseguimos dar a volta", começou por referir Jovane, ao Jornal Sporting, assegurando ser parte de um grupo "muito solidário, unido e forte"."O MVP foi a equipa. Todos querem ajudar e eu não sou excepção. Sinto que somos umagrande família. Obviamente estou muito feliz pelos golos, mas o que quero realçar é a atitudede todos. Colectivamente estivemos muito bem e conseguimos apurar o Sporting para a finalda Taça da Liga, que era o nosso primeiro objectivo. Infelizmente alguns jogadores não puderam estar fisicamente presentes, como é público, mas nós, enquanto grupo, sentimos que estiveram sempre connosco. Todos são importantes!", frisou.Apesar da emoção, Jovane assegura que o clássico "já ficou para trás". Agora é foco total na final. Temos a noção de que esta vitória frente ao FC Porto só tem significado se vencermos no sábado. Tudo faremos para vencer esta Taça", reforçou, rematando com uma mensagem aos adeptos: "Peço que acreditem nesta equipa e nós, em campo, tudo faremos para lhes dar esta taça".