Jovane reintegrado no treino do Sporting

Tal como Record avançou na edição desta sexta-feira, Jovane Cabral já integrou a sessão de treino de hoje do Sporting. Os leões informaram, no site oficial que o extremo trabalho "sem limitações na parte inicial do treino, tendo posteriormente realizado trabalho específico com o fisioterapeuta Ludovico Marques".





O jogador, de 21 anos, coloca assim para trás das costas um longo calvário, período que teve início ainda durante a pré-temporada e que desde então tem vindo a prolongar-se, dados os vários problemas físicos pelo caminho.O guarda-redes Hugo Cunha e o defesa Gonçalo Costa também trabalharam com a equipa principal em vésperas do encontro com o Moreirense (domingo, 17h30, em Alvalade).