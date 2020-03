Jovane: «Rúben Amorim dá confiança aos mais novos»

Tal como os restantes colegas, Jovane Cabral está a tentar manter uma rotina de forma a passar o tempo nesta fase de isolamento e poder apresentar-se em Alcochete nas melhores condições físicas quando terminar esta pausa forçada no futebol.





"Não tem sido fácil, mas tenho feito os meus treinos para trabalhar a mente e o físico. Tenho treinado de manhã, com o acompanhamento do Sporting, e posso dizer que tenho gostado muito. Após o almoço tento descansar para acabar o treino à tarde, com alongamentos", afirmou o extremo, à Sporting TV, onde também deu as suas primeiras impressões sobre o novo treinador: "O Rúben Amorim tem boas ideias e dá confiança aos mais novos. Também transmite os seus conceitos aos mais velhos, e nós só temos de aplicá-los no jogo. Acho que juntos vamos conseguir grandes coisas".

Para o jovem a paragem competitiva surge numa altura em que estava a afirmar-se após ter ultrapassado uma série de lesões musculares na primeira fase da temporada. "Tenho muitas saudades de jogar. É sempre bom estar com os adetos e os amigos do clube", acrescenta o luso-caboverdiano que já pensa no regresso à competição: "Agora o importante é ter saúde. Quando a época começar outra vez logo se vê... eu tento dar sempre o meu melhor para ajudar o Sporting".

Entre os treinos que realiza de manhã e à tarde, o camisola 77 dos leões aproveita para jogar PlayStation, uma distração que lhe permite conviver com Rafael Camacho, Gonzalo Plata e Wendel, os seus amigos mais próximos no plantel. Entretanto, o jogador ainda surpreendeu quando revelou a hora das refeições não constituiu qualquer problema para si. "Faço a minha comida pois gosto de cozinhar", confessou.