Jovane sai lesionado ao intervalo do jogo com o Belenenses SAD

Jovane Cabral lesionou-se e não entrou em campo para a 2.ª parte do Belenenses SAD-Sporting.





O avançado leonino apontou dois golos na 1.ª parte e apresentou queixas no gémeo da perna direita, sendo substituído por Francisco Geraldes ao intervalo.De resto, antes do recomeço da partida na Cidade do Futebol, foi possível ver Jovane sentado no banco do Sporting com fita kinésio (usada para axiliar o tratamento e prevenção de lesõe) na referida zona da perna direita.