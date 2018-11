Jovane: «Sonhava em ser jogador mas sou cabo-verdiano e não tinha muitas possibilidades»

Jovane Cabral admitiu que sempre quis ser futebolistas mas, como forma de se precaver, também se dedicava aos estudos. Numa altura de rápida ascensão no Sporting, o jovem extremo lembra que é preciso manter a cabeça no sítio."A fama dos jogadores aumenta muito rápido, mas a qualquer momento pode vir abaixo. Temos de saber lidar com isso. Depende das pessoas e da educação em casa e na escola. Temos de saber organizar a vida de acordo com o que fazemos durante o dia a dia", começou por dizer, continuando: "Sonhava em ser jogador, mas sou cabo-verdiano e não tinha muitas possibilidades de conseguir esse objetivo. Estudava. O futebol nunca foi certeza absoluta"De visita ao agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, na Amadora, Jovane referiu que só pensa nos leões, apesar de ser cada vez mais conhecido lá fora: "É sempre bom conhecer novos objetivos e jogar fora do país, mas agora só quero concentrar-me no Sporting e ajudar o clube a alcançar os objetivos, que passam por ser campeão este ano. É sempre bom jogar num clube grande como o do Sporting. Quando se joga lá, tem de se trabalhar no duro todos os dias. Há milhares de jogadores que passam no Sporting, mas nem todos ficam. Por isso é que somos uma das melhores academias do mundo".Jovane sublinhou que o objetivo do grupo "é ser campeão" e elogiou o novo treinador, Marcel Keizer. "Métodos? Sim, estamos a gostar", afirmou, recusando fazer comparações com José Peseiro: "São diferentes e todos com as suas qualidades"Concluído o processo de naturalização - o que significa que Jovane já pode ser chamado por Fernando Santos -, o jovem avançado não fugiu ao tema: "[Seleção] Não digo agora, mas tenho o sonho de ajudar a equipa portuguesa."