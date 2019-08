Jovem caboverdiano de 17 anos à experiência nos leões

O jovem cabo-verdiano Délcio Fernandes, de 17 anos, encontra-se a cumprir um período de testes no Sporting, segundo apontou esta terça-feira o portal 'Criolo Sports'. Já internacional Sub-19 pelo seu país, Délcio foi uma das revelações do campeonato regional de Santiago Sul, no qual atuou ao serviço do Tchadense, ao assinar atuações que chamaram a atenção do clube de Alvalade, que lhe ofereceu a possibilidade de mostrar as suas qualidades em Alcochete.Em Portugal desde dia 10, onde tem estado acompanhado de Carlos Morais, o presidente do Tchadense, o jovem ajudou Cabo Verde recentemente a conquistar a medalha de prata nos Jogos da CPLP, isto para lá de ter sido o melhor jogador da África Youth Cup.