Jovem guarda-redes do Sporting a caminho do Manchester City

Diogo Pinto, guarda-redes da equipa de sub-16 do Sporting, vai reforçar o Manchester City. O jovem completa 16 anos no próximo a 18 de junho e, nesse dia, poderá assinar contrato profissional com o clube inglês que já realizou diversas observações ao guardião.





Já internacional sub-16 por Portugal, Diogo Pinto impressiona pela estampa física pois aos 15 anos já tem 1,93 metros. Natural de Felgueiras, o jogador foi formado no Sporting que terá direito a receber os direitos de formação.