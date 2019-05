Jovem guardião chega a Alvalade

Rayan Gonzaga, mais conhecido por Farinha, tem 16 anos, é guarda-redes e viajou para Portugal para assumir uma ligação ao Sporting. O jovem brasileiro, que representou já a equipa principal do modesto Araguaia, no estadual de Mato Grosso, no Brasil, tem 1,86 metros e carrega a responsabilidade de ter-se estreado em mais tenra idade do que o consagrado Rogério Ceni. Aliás, como informa o site Semana7.com, Farinha foi o jogador mais jovem a realizar uma partida profissional no estado de Mato Grosso. A mesma fonte refere que o guardião já se despediu no domingo.