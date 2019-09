Jovem norte-americano de 16 anos assina contrato por cinco épocas com o Sporting

O jovem luso-americano Patrick Leal, de apenas 16 anos, assinou um contrato profissional com o Sporting válido para as próximas cinco temporadas, segundo anunciou esta sexta-feira o Valeo USA, a equipa na qual se iniciou no futebol. Natural de Boston, mas com nacionalidade portuguesa, o jovem médio estava em Alcochete desde a temporada passada, tendo com as suas exibições convencido os leões a segurarem-no com um vínculo profissional.





Patrick, refira-se, mora em Portugal com a sua mãe e o seu irmão gémeo, também ele jogador de futebol, atualmente vinculado ao Sacavenense.