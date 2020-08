Jovens no radar de Rúben Amorim

Uma das decisões que os responsáveis leoninos vão tomar nos próximos dias passa por definir o conjunto de jovens que irá integrar o plantel nos primeiros dias de trabalho. Nesta fase não só serão observados jogadores nos quais Rúben Amorim deposita grandes esperanças, como ainda poderão ser chamados alguns elementos para compensar a chegada de reforços que ainda estão a ser negociados.

Dentro do primeiro lote há a apontar Daniel Bragança, que tem pé e meio na equipa principal; e Bruno Tavares, Gonçalo Costa ou Nuno Moreira, elementos que à partida irão representar a equipa B, mas poderão ser chamados com regularidade ao plantel principal. Aliás, estes jovens irão participar no estágio. De resto, o regresso da equipa B, orientada por Filipe Celikkaya, permitirá um desenvolvimento mais acelerado destes jovens com vista a integração no plantel principal.