Juan de Dios está a trabalhar com o Sporting

Os processos relativos aos jogadores que rescindiram com o Sporting – restam Rafael Leão e Rúben Ribeiro – continuam a ser conduzidos pelo advogado espanhol Juan de Dios Crespo Pérez. Este jurista é especializado em direito desportivo e, recorde-se, foi ainda contratado por Bruno de Carvalho antes da destituição. Os atuais órgãos sociais decidiram mantê-lo à frente dos processos. O causídico está a tratar dos casos no Tribunal Arbitral du Sport (TAS), enquanto a nível interno, no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), as diligências estão a ser conduzidas pela firma Sérvulo & Associados. Recorde-se que os leões perderam os casos na FIFA.