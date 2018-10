Jubas solidário após polémica

A mascote do Sporting, Jubas, que tinha sido castigada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, foi um dos elementos em destaque no jogo da oitava jornada da Liga NOS. Após a polémica, o clube lançou uma campanha de angariação de fundos com fins solidários. Os portugueses contribuíram com 822 euros, os quais o Sporting dobrou, entregando 1.644 euros à associação Acreditar, durante o intervalo da partida.

De resto, sublinhe-se que, ainda antes do início do jogo, ‘Bessinha’, a mascote do emblema axadrezado, mostrou toda a sua solidariedade com Jubas, juntando-se a este para uma fotografia a demonstrar fair play.