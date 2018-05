esta quinta-feira que o juiz do Tribunal do Barreiro contabilizou 1335 crimes cometidos em Alcochete no dia em que um grupo de adeptos de cara tapada invadiu a academia do Sporting, agredindo jogadores e técnicos. Os 23 arguidos, que se encontram em prisão preventiva, incorrem em penas pesadas que podem, em abstrato, chegar aos 25 anos de prisão.