Juiz que 'libertou' João Palhinha não esconde sportinguismo nas redes sociais

O presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), que decidiu aceitar a providência cautelar que suspendeu o castigo de João Palhinha, não esconde o seu sportinguismo.

Na página pessoal de Rui Pereira no Facebook, é possível encontrar diversas publicações a comprová-lo, em especial no ano de 2016. As imagens começaram por surgir em contas de redes sociais anónimas afetas a adeptos benfiquistas e foram confirmadas por Record.

Rui Pereira acabou por dar provimento a providência cautelar apresentada pelo Sporting sobre a decisão do Conselho de Disciplina em manter o castigo de um jogo de suspensão a João Palhinha, pelo quinto amarelo visto diante do Boavista, apesar de o árbitro Fábio Veríssimo ter admitido que errou. O processo será agora julgado pelo Tribunal Arbitral do Desporto.



Em maio de 2018, numa altura em que Rui Pereira já presidia ao TCAS, o mesmo tribunal deu provimento a uma providência cautelar interposta por Bruno de Carvalho e que permitia ao então presidente dos leões sentar-se no banco num dérbi com o Benfica.

As fotos e publicações que aqui divulgamos são públicas no Facebook.