Juíza para Wendel: «Espero que futuramente não tenha problemas de memória»

Wendel foi esta segunda-feira ouvido, por videoconferência, na 10.ª sessão de julgamento do ataque à Academia de Alcochete. O futebolista dos leões respondeu "não me recordo" à maioria das questões dos advogados e no final da audição a juíza Sílvia Pires fez referência a isso mesmo.





"Espero que futuramente não tenha problemas de memória", afirmou, desejando-lhe ainda felicidades para a carreira. O futebolista agradeceu com um "tá bem, obrigado!".