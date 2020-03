Julgamento da invasão à Academia do Sporting: siga as alegações finais em direto

11h18 - O MP conclui que os referidos 37 arguidos "alinharam de forma consciente num plano", que consistia invadir a Academia, intimidar e agredir jogadores e equipa técnica do Sporting.





11h08 - O MP sublinha que os arguidos não impediram a saída dos jogadores do balneário.10h54 - Ainda em relação a este arguido, o MP conclui que também agrediu, com o cinto, Jorge Jesus. Apesar de Rúben Marques o ter negado no seu depoimento, o MP tem em consideração as imagens de videovigilância e vários testemunhos, entre os quais o de Raul José.10h50 - O MP dá como provada as agressões do arguido Rúben Marques, com um cinto, a Bas Dost, Misic e ao diretor de segurança Ricardo Gonçalves. Terá, ainda, com o mesmo objeto, amolgado o capô do carro de Nelson Pereira.10h41 - O número de invasores que entraram no balneário não foi determinado. O MP refere que foram deflagrados 4 artefactos pirotécnicos dentro desse espaço.10h37 - O MP conclui que entraram 28 arguidos na ala profissional. Os restantes ficaram na parte de fora.10h34 - O Ministério Público (MP) faz a distinção entre os arguidos: 37 entraram praticamente ao mesmo tempo, num espaço temporal de cerca de 1 minuto e meio, em passo apressado, a maior parte deles de cara tapada; os restantes 4 entraram pouco depois, a passo, e de cara destapada. Porém, o MP sublinha que, para todos, a entrada não foi autorizada pelo Sporting.10h21 - Alguns desses arguidos, que entraram de cara tapada nas instalações, foram identificados após serem encontradas, em buscas posteriores às respetivas residências, as roupas que usaram naquele dia.10h15 - A procuradora do Ministério Público, Fernanda Matias, toma a palavra e fala, um a um, dos 41 arguidos que entraram na Academia a 15 de maio de 2018.10h10 - O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e Mustafá, líder da Juventude Leonina, estão em Monsanto. Fernando Mendes, antigo líder da mesma claque, recebeu dispensa, devido aos problemas de saúde que atravessa.10h02 - Os arguidos e respetivos advogados já entraram no Tribunal de Monsanto. Tudo pronto para início da sessão.- No dia em que foi ouvido o antigo presidente do Sporting, 28 de fevereiro, o tribunal decidiu retirar a medida de prisão preventiva imposta a 'Mustafá', desde maio de 2019, por fortes indícios de tráfico de droga.- Bruno de Carvalho foi o último dos arguidos, que manifestaram intenção de falar em tribunal, a ser ouvido pelo coletivo de juízes, presidido por Sílvia Pires.- Os restantes 41 arguidos são acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.- Dos 44 arguidos do processo, 22 prestaram declarações, entre os quais Bruno de Carvalho, presidente do clube à data dos factos, Nuno Mendes, conhecido como 'Mustafá', líder da claque Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos, acusados da autoria moral de 40 crimes de ameaça gravada, 19 crimes de ofensas à integridade física qualificadas e por 38 crimes de sequestro.- Depois de uma paragem de quase duas semanas, o julgamento, que começou em 18 de novembro do ano passado, entra na fase de alegações, depois de, ao longo de 35 sessões, terem sido ouvidas 65 testemunhas de acusação e 90 de defesa.

- O julgamento da invasão à academia do Sporting, em Alcochete, é retomado esta quarta-feira com as alegações finais do Ministério Público, para as quais a juíza exigiu a presença dos 44 arguidos no tribunal de Monsanto.