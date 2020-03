Julgamento de Alcochete: alegações acabam hoje

Cerca de uma dezena de advogados, entre eles os de Bruno Carvalho, Bruno Jacinto, Fernando Mendes e Mustafá, estarão hoje no Tribunal de Monsanto, para procederem às alegações finais do processo da invasão à Academia de Alcochete. A presidente do coletivo de juízes, Sílvia Pires, decidiu que este será o último dia de alegações, pelo que os representantes dos arguidos que ainda não alegaram terão de fazê-lo, impreterivelmente, hoje. Motivo: o surto de coronavírus, que poderá inviabilizar novas sessões a breve prazo.

A de hoje vai mesmo realizar-se, apesar de, na quarta-feira, o Conselho Superior de Magistratura ter determinado o encerramento dos tribunais. Com uma exceção: quando estiverem "em causa direitos fundamentais" dos arguidos, como é o caso de Elton Camará, mais conhecido por ‘Aleluia’, que permanece em prisão preventiva. Tal facto faz com que este processo assuma caráter de urgência e tenha mesmo de chegar ao fim.

Recorde-se que, na sessão anterior, a magistrada do Ministério Público (MP), Fernanda Matias, abriu caminho à absolvição dos acusados pela alegada autoria moral do ataque: Bruno de Carvalho, Bruno Jacinto e Mustafá. Entre os restantes arguidos, Fernando Mendes, Elton Camará, Rúben Marques, Hugo Ribeiro, Leandro Almeida, Getúlio Fernandes, Nuno Torres e Bruno Monteiro deverão cumprir penas de prisão efetiva, não superiores a cinco anos.