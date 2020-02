Julgamento de Alcochete: Bas Dost testemunha hoje

Após várias tentativas e adiamentos por motivos de doença, Bas Dost parece estar finalmente disponível para prestar depoimento hoje, pelas 14 horas, na 29ª sessão do julgamento da invasão à Academia. A versão dos acontecimentos do holandês, recorde-se, é importante no âmbito do processo e do caso específico do arguido Rúben Marques, que, de acordo com a acusação e as imagens de videovigilância, agrediu o avançado na cabeça com um cinto.

De manhã será ouvido o segundo arguido, Tiago Neves, após o testemunho de Bruno Jacinto, logo no arranque do julgamento. E depois falarão testemunhas abonatórias arroladas por este arguido.