Julgamento de Alcochete: conheça as penas de todos os arguidos

Virou-se ontem a página do capítulo mais negro da história do Sporting. A juíza Sílvia Pires, responsável pelo coletivo de juízes do julgamento ao processo da invasão à Academia do Sporting, leu mesmo o acórdão final, ontem, no Tribunal do Monsanto.





No acórdão pode ler-se que "no que respeita aos crimes de sequestro na~o houve qualquer privac¸a~o da liberdade ou qualquer imobilizac¸a~o dos ofendidos. Contudo, mesmo que tal se verificasse, a mesma ocorreu durante cerca de dois minutos, enquanto decorriam as alegadas agresso~es, havendo assim concurso aparente entre os crimes de ofensa a` integridade fi´sica e os crimes de sequestro, sendo certo que na acusac¸a~o na~o se mostra descrito o dolo do crime de sequestro".Já relativamente a` agravac¸a~o dos crimes de ameac¸a, ofensa a` integridade fi´sica e sequestro pelo crime de terrorismo, "a mesma na~o se verifica pois na~o se mostra concretizado o dolo especifico – intenc¸a~o de prejudicar a integridade ou a independe^ncia nacionais -, pois no acto terrorista a viole^ncia que e´ dirigida contra um pu´blico alvo estende-se para ale´m das vi´timas imediatas. No que concerne aos crimes de dano com viole^ncia, na~o se mostra descrito na acusac¸a~o o plano pre´vio de os arguidos partirem o que quer que fosse, na~o se mostrando assim preenchidos os elementos objectivos e subjectivos do tipo".- Condenados a penas suspensas por 5 anos e prestação de 200 horas de trabalho comunitárioPena acessória proibição de integrar e participar em atividades e movimentos associados a grupos organizados de adeptos e de frequentar recintos desportivos nesse períodoGuilherme Sousa – 4 anos e 6 mesesVálter Semedo – 4 anos e 6 mesesLuís Almeida – 4 anos e 8 mesesTiago Silva – 4 anos e 6 mesesSérgio Costa – 4 anos e 6 mesesJoão Calisto Marques – 4 anos e 6 mesesJorge Almeida – 4 anos e 6 mesesPedro Santos – 4 anos e 8 mesesJoão Quaresma Gomes - – 4 anos e 6 mesesRúben Marques - – 4 anos e 10 mesesMiguel Ferrão – 4 anos e 6 mesesRicardo Neves – 4 anos e 6 mesesEmanuel Calças – 4 anos e 6 mesesGustavo Tavares – 4 anos e 6 mesesNuno Alves – 4 anos e 6 mesesFilipe Ferreira - – 4 anos e 6 mesesJoão Montez – 4 anos e 6 mesesAntónio Catarino – 4 anos e 8 mesesJoaquim Costa – 4 anos e 6 mesesFilipe Alegria – 4 anos e 8 mesesPaulo Patarra – 4 anos e 6 mesesJoão Aníbal Gonçalves - – 4 anos e 10 mesesDaniel Lavaredas – 4 anos e 6 mesesCelso Cordeiro – 4 anos e 6 mesesEduardo Nicodémes – 4 anos e 6 mesesSérgio Santos – 4 anos e 10 mesesHugo Ribeiro – 4 anos e 6 mesesPena acessória, integração no programa de treino de competências socias numa associaçõesAfonso Ferreira – 3 anos e 10 mesesCondenados a pena prisão efetivaTiago Neves – 4 anos e 8 mesesDomingos Monteiro – 5 anosPavlo Antonchuk – 5 anosBruno Monteiro – 5 anosÉlton Camará – 5 anosFernando Mendes – 5 anosNuno Torres – 5 anosLeandro Almeida – 5 anosGetúlio Fernandes – 5 anosIntrodução em lugar vedado ao públicoOfensa à integridade física qualificada a Bas Dost16 crimes de ofensa à integridade física qualificada11 crimes de ameaça agravada– 320 euros – por entrada em lugar vedado ao públicoTiago RodriguesSamuel TeixeiraTomás FernandesGuilherme OliveiraBruno JacintoNuno Vieira MendesBruno de Carvalho