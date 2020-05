Julgamento de Alcochete: Despacho de Sílvia Pires omite Bruno de Carvalho

A acusação produzida pelo Ministério Público no processo da invasão à Academia de Alcochete foi, liminarmente, reduzida pelo coletivo de juízas composto por Sílvia Pires, Fátima Almeida e Dora Fernandes.





Para se ter uma ideia basta referir que na acusação, assinada pela procuradora Cândida Vilar, a prova recolhida ocupava um total de 143 páginas e que o despacho de alteração não substancial dos factos, redigido por Sílvia Pires e enviado aos advogados dos 44 arguidos através da plataforma Citius, ocupa apenas... 19.Ou seja, quase toda a prova recolhida no terreno perdeu força, perante a prova produzida em audiência. Não sendo uma sentença, até porque os advogados dos arguidos terão agora duas semanas para se pronunciarem sobre este despacho, o documento, que vai ao encontro daquilo que foram as alegações finais do Ministério Público no Tribunal de Monsanto, deixa antever que os crimes apontados a Bruno de Carvalho, Nuno Mendes (Mustafá) e Bruno Justino não foram provados. Designadamente, a autoria moral dos factos.Na leitura atenta do despacho da juíza é também possível inferir que, além dos três já mencionados, existem mais quatro arguidos que deverão ter como sentença a absolvição. São eles Tiago Rodrigues, Samuel Teixeira, Tomás Fernandes e Guilherme Oliveira, por não ter ficado provada a sua ligação a qualquer dos crimes cometidos, que não o de entrada em lugar vedado ao público. Os restantes 37 suspeitos deverão ser condenados de forma proporcional aos crimes cometidos.Em maus lençóis está claramente Ruben Marques, por ter agredido com um cinto e, posteriormente, ponteado Bas Dost, quando este já se encontrava no chão.Não existe ainda data para a leitura da sentença.