Julgamento de Alcochete: Expectativa para ouvir Rafael Leão

15h31 - Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, discutiu com a juíza após a recusa das testemunhas em responder a algumas perguntas. O advogado questionou se seriam arguidos ou testemunhas. Juíza Sílvia Pires não autorizou perguntas de Miguel Fonseca sobre a candidatura de Varandas. Recorde-se que Silveira integrava a lista do agora presidente, mas saiu devido a um áudio polémico gravado numa conversa de whatsapp.





15h30 - Diogo Amaral Silva terá escrito no grupo, na altura do ataque, "saiam todos, saiam todos". Mas negou explicar. Pedro Silveira assumiu que foi adicionado ao grupo no dia 14, na véspera do ataque, mas garantiu que nunca foi à Academia.15h27 - As duas testemunhas faziam parte do grupo de whatsapp 'Academia Amanhã' e recusaram responder a algumas perguntas sobre o grupo por terem receio de se auto-incriminarem - como não são arguidos têm direito a não responder a esse tipo de perguntas.15h20 - Já foram ouvidos Diogo Amaral Silva e Pedro Silveira (Barbini), testemunhas de Fernando Mendes.14h34 - Maioria dos arguidos já entrou no tribunal, de referir que Elton Camará (Aleluia) não está presente.Prossegue esta quarta-feira, no Tribunal de Monsanto, o julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Durante a manhã de hoje foram ouvidas testemunhas abonatórias, estando prevista para esta tarde a audição de Rafael Leão, atual jogador do AC Milan.O tribunal tencionava também ouvir hoje Bas Dost e Doumbia, no entanto, o avançado holandês solicitou a remarcação da audição, por se encontrar doente, enquanto Doumbia não respondeu aos contactos.