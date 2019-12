Julgamento de Alcochete: Jorge Jesus e Rui Patrício ouvidos a 7 de janeiro

A presidente do coletivo de juízes que está a julgar o processo do ataque à Academia do Sporting anunciou esta quinta-feira que o guarda-redes Rui Patrício e o treinador Jorge Jesus vão ser ouvidos no Tribunal do Montijo no dia 7 de janeiro.

No final da 15.ª sessão do julgamento, a última de 2019, Sílvia Pires indicou que o antigo guarda-redes dos leões vai depor durante a manhã, ficando reservado para a tarde do mesmo dia o testemunho do antigo treinador do clube de Alvalade, Jorge Jesus.





A juíza revelou também que o julgamento regressa em 6 de janeiro para a 16.ª sessão e que a mesma irá começar com o depoimento de Márcio Sampaio (adjunto de Jorge Jesus), seguindo-se André Pinto ainda durante a manhã desse mesmo dia e Rúben Ribeiro, à tarde.Sílvia Pires adiantou ainda que Cristiano Piccini, defesa italiano, vai prestar declarações em tribunal no dia 8 de janeiro durante a manhã.