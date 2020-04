Julgamento de Alcochete mantém datas

As datas previstas para as duas diligências ainda por cumprir no julgamento da invasão à Academia – alteração de factos e leitura da sentença – não sofreram qualquer alteração, apesar do problema de saúde pública que está a afetar o nosso país e de os tribunais estarem a trabalhar a meio gás. Assim, a primeira terá lugar no próximo dia 29 e a segunda a 28 de maio.

Lembre-se que, vigorando o estado de emergência, estas diligências poderão ocorrer por videoconferência.