Julgamento de Alcochete: Pinto da Costa pede para ser ouvido por videoconferência

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, possivelmente o nome mais sonante entre as testemunhas arroladas por Bruno de Carvalho e Miguel Fonseca, advogado do antigo líder do Sporting, no âmbito do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, pediu para ser ouvido por videoconferência.





O advogado de Bruno de Carvalho, Miguel Fonseca não está presente esta terça-feira no Tribunal de Monsanto - está a ser representado por outro causídico - e terá de se pronunciar sobre o pedido do presidente dos dragões.Recorde-se que Miguel Fonseca garantiu no último sábado ao nosso jornal que Pinto da Costa iria testemunhar presencialmente: "Vai testemunhar. E nem vai pedir para ser ouvido no Porto. Vai mesmo ao Tribunal do Monsanto. Esta terça-feira a juíza Sílvia Pires pediu ainda para que Miguel Fonseca notifique as testemunhas sobre a hora e o dia a que terão de comparecer.Os hoquistas João Pinto e Ângelo Girão, cujo testemunho estava agendado para sexta-feira (14 de fereveiro) não poderão comparecer, por terem jogo nesse dia.