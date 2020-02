«Sou asmático, nunca tinha usado uma balaclava na vida»: arguido descreve ataque à Academia

11h50 - "Vi o Bas Dost. Se estava magoado? Não. No balneário, do lado direito, o primeiro que vi foi o William. Agarrei-lhe no braço, disse-lhe que ele não era digno de vestir a camisola do Sporting e pedi para ele a tirar. Estavam mais jogadores... O Coates veio ter comigo e perguntou-me o que é que estávamos ali a fazer", continua.





11h38 - Miguel Ferrão continua . "Alguém disse 'Vamos embora' e saí do balneário. Ainda estivemos a falar com o Manuel Fernandes, acho que junto à porta de vidro".11h26 - "Fui até ao campo de treinos, estava lá o Jorge Jesus. Não vi os jogadores. Fui até à ala profissional porque a intenção era falar com os jogadores", continua Miguel Ferrão.11h25 - "Fui de boleia. Estacionámos no parque de estacionamento junto à Academia, saí e fui em passo acelerado. Tinha a cara tapada com uma balaclava, já a tinha há alguns anos. Nunca tinha estado na Academia, não conhecia o espaço", refere Miguel Ferrão.11h19 - Começa o depoimento de Miguel Ferrão. "O meu objetivo era falar com os jogadores, dar um aperto", sublinha.11h16 - "Serei do Sporting até morrer, mas o meu foco atualmente já não está no Sporting. Está nos meus estudos e na minha vida profissional", termina Afonso Ferreira, que diz não ter mais nada a declarar.11h08 - "Na Madeira, no jogo com o Marítimo, senti-me ofendido pelo Acuna quando ele nos chamou filhos da puta", refere.10h59 - "Não acreditei que aquilo fosse levado à letra. Agredir os atletas do Sporting nunca me passou pela cabeça", acrescenta Afonso Ferreira.10h57 - "Sou sócio do Sporting há 21 anos, desde que nasci. Não tenho ligação a nenhuma claque. Casuals? Tenho amigos em comum, mas não pertenço. Fui inserido num dos grupos de Whatsapp. Eram 300 ou 400 mensagens, não as li na íntegra", adianta.10h52 - "Foi o maior erro da minha vida ter estado naquele dia, àquela hora e naquele local. Estive na cadeia, noites sem dormir e fraturei um dedo lá. Todas as visitas onde vi os meus pais a chorar... Foi difícil. Estou arrependido", refere, sublinhando: "Peço as minhas mais sinceras desculpas aos adeptos e sócios do Sporting. O que aconteceu naquele dia foi hediondo. Nada daquilo era minha intenção".10h50 - "Íamos pressionar os jogadores. Fui atrás dos outros. Vi Jorge Jesus e ele ignorei-o. Vi O Bas Dost ferido, entrei em pânico e fugi", continua Afonso Ferreira.10h48 - "Levei uma balaclava e fui com o grupo, tentei acompanhá-los. Sou asmático, nunca tinha usado uma balaclava na vida. Porque é que a tinha? De uma passagem de ano ou de um Carnaval", diz Afonso Ferreira.10h47 - "Íamos lá dar uma força aos jogadores e mostrar o descontentamento com os resultados negativos. Na minha opinião alguns jogadores não estavam comprometidos com o Sporting. Era uma pressão verbal"10h46 - Paulo Patarra opta por não responder a questões e termina o seu depoimento. É a vez de Afonso Ferreira.10h45 - "Quero pedir perdão Sporting, jogadores e staff, e à minha família pela mágoa que lhes causei", vinca Paulo Patarra.10h44 - Termina o depoimento de Jorge Almeida. É a vez de Paulo Patarra.10h43 - Jorge Almeida diz ter sido convidado para ir à Academia por Sérgio Costa, outro arguido. "Foi uma lição de vida", conclui.10h22 - "Só me apercebi do que tinha acontecido um tempo depois. Foi um erro", refere.10h21 - "Vi Jorge Jesus a ir até à porta do balneário e a voltar para trás", diz Jorge Almeida.10h19 - Jorge Almeida diz ter sido um dos últimos a entrar na ala profissional e recorda ter visto Bas Dost "com uma gaze na cabeça e uma pessoa a segurá-lo".10h18 - O arguido é sócio do Sporting, "desde 2013 ou 2014", mas garante não ter qualquer ligação à Juventude Leonina.10h14 - "Se sou viciado no Sporting? Não", acrescenta, frisando que viu tochas acesas mas não sabe quem as deflagrou.10h13 - "Houve gritos, dissemos que 'domingo é para ganhar' e 'o Sporting somos nós'. Junto à porta de vidro o Manuel Fernandes estava lá e disse: 'Isto aqui não é o Sporting'. Respondi 'Estas palavras não são para si, o senhor já não joga'" . Jorge Almeida garante que não agrediu nem ameaçou qualquer jogador".10h11 - Jorge Almeida recorda a invasão de 15 de maio de 2018: "Fui ali para ver se via os jogadores no treino. Vi-os a entrar [os restantes arguidos] e também fui. Era um oportunidade para lhes dar [aos jogadores] uma força para a Taça de Portugal, uma palavra de incentivo já que as coisas não estavam a correr bem".10h09 - "Porque é que tapou a cara?", questiona a juíza. "Para não ser fotografado ou filmado", admite Jorge Almeida, revelando que já tinha ido noutras ocasiões à Academia, nomeadamente num protesto em 2012, onde um dos visados era Adrien Silva. "Foi na época seguinte a perdermos a Taça de Portugal contra a Académica. O treinador era o Sá Pinto. Ele [Adrien] estava a pedir muito dinheiro para renovar. Íamos lá para falar com ele".9h59 - "Apesar de não ter batido em ninguém, quero pedir desculpa por ter participado no dia mais negro da história do Sporting", começa por dizer9h55 - Já decorre mais uma sessão do ataque à Academia do Sporting. O arguido Jorge Almeida é o primeiro a ser ouvido.