Julgamento do ataque à Academia: Battaglia volta ao tribunal em dia que Coates também é ouvido

Na anterior sessão, que se realizou na terça-feira, Battaglia e Marcos Acuña estiveram presentes no tribunal do Montijo onde ambos relataram os eventos do dia da invasão à Academia de Alcochete e ainda a reunião com Bruno de Carvalho. O médio contou que levou socos na cara e com um garrafão de 25 litros, porém o seu testemunho continuará ainda hoje.Recorde aqui tudo o que foi dito na 14.ª sessão Na sessão de hoje, a 15.ª, serão ouvidos da parte da manhã os fisioterapeutas Ludovico Marques e Gonçalo Álvaro, enquanto que à tarde está prevista a conclusão do testemunho de Battaglia e a inquirição a Coates. Ambos os jogadores falarão por videoconferência, a partir do Tribunal do Montijo.Bom Dia. Seja bem vindo a mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, que terá lugar, como é hábito, no Tribunal de Monsanto.