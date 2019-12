Julgamento do ataque à Academia: Bruno de Carvalho volta a tribunal

09h52 - Recorde-se a audição dos jogadores do Sporting que estava prevista para esta semana foi adiada . Assim a 9 de dezembro serão ouvidos os primeiros jogadores: Luís Maximiano, Wendel e Jérémy Mathieu. No dia seguinte, a 10 de dezembro, são ouvidos Ristovski e Bruno Fernandes. A audição de Acuña e Battaglia está agendada para dia 17 e Coates para dia 19.09h47 - Vários arguidos, dos 44, já entraram no Tribunal de Monsanto.09h43 - Recorde aqui tudo o que aconteceu na última sessão.09h30 - Bruno de Carvalho também já se encontra no Tribunal de Monsanto. O antigo presidente do Sporting, arguido no processo, está acompanhado pelo advogado Miguel Fonseca. à chegada, o ex-líder dos leões apenas disse bom dia.09h28 - Ricardo Gonçalves entrou há momentos no Tribunal do Monsanto.09h10 - Para hoje está previsto apenas o depoimento de Ricardo Gonçalves, chefe de segurança do Sporting.Bom dia! Esta segunda-feira vai decorrer mais uma sessão do julgamento ao ataque à academia de Alcochete, que vai ter lugar, como habitualmente, no Tribunal de Monsanto.