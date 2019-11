Julgamento do ataque a Alcochete: militar da GNR recorda que viu fivela no balneário

9h50 - Hoje vão ser ouvidos mais elementos da GNR que estiveram na Academia do dia do ataque. Em princípio serão dois de manhã e outros dois à tarde.



10h04 - Fernando Mendes, ex-líder da Juventude Leonina, está no Tribunal de Monsanto. É um dos 44 arguidos e está a submeter-se a sessões de quimioterapia, pelo que foi dispensado das primeiras sessões. Disse que os tratamentos estão a correr bem.9h50 - Hoje vão ser ouvidos mais elementos da GNR que estiveram na Academia do dia do ataque. Em princípio serão dois de manhã e outros dois à tarde.- Bom dia, seja bem-vindo a mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, no Tribunal de Monsanto.

10h30 - No parque de estacionamento viu um Porsche com o capot danificado e um Mercedes com um farol partido. As portas automaticas de entrada no departamento de futebol profissional tinham sinais de arrombamento.10h29 - Alexandre Vitória recorda-se que quando entrou no balneário viu pingos de sangue no chão, material piorotécnico e a fivela de um cinto.10h27 - Confirma ferimentos em Bas Dost, em Jorge Jesus e no preparador físico.10h25 - O militar encaminhou posteriormente as testemunhas até ao posto do Montijo, referindo que os jogadores estavam assustados.10h21 - O militar recorda a interceção de um Seat cinza e de um Peugeot preto no dia do ataque. Conta que viu também um BMW X3 a tentar fugir. Apanharam o BMW com oito ocupantes, já de cara destapada, mas com máscaras ainda no interior do veículo.10h18 - Alexandre Vitória, militar da GNR, começa a prestar declarações.10h15 - Fernando Mendes foi chamado pela juíza, que lhe perguntou se queria prestar declarações. O antigo líder da Juve Leo respondeu que não.