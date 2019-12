Julgamento do ataque à Academia de Alcochete: Manuel Fernandes ouvido em tribunal

10h17 - Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, questiona Ricardo Gonçalves sobre o jogo na Madeira, frente ao Marítimo.10h07 - Os arguidos entram na sala. Fernando Mendes senta-se junto a Nuno Torres (que conduzia o BMW que foi buscar o outro grupo à Academia).10h00 - Para amanhã está previsto serem ouvidos Raul José, Miguel Quaresma e Nelson Pereira.9h45 - Estão a chegar mais arguidos.9h41 - Bruno de Carvalho acaba de chegar, na companhia do advogado, Miguel Fonseca. O antigo presidente do Sporting não responde às perguntas dos jornalistas.9h40 - Fernando Mendes, ex-líder da Juventude Leonina, também está presente. Leiaas declarações que proferiu à entrada.9h36 - Chegou Ricardo Gonçalves, diretor de operações e segurança do Sporting, que vai continuar a prestar testemunho.9h34 - Bruno de Carvalho, um dos 44 arguidos no âmbito deste processo, tinha pedido dispensa das sessões mas compareceu na última. Recordetudo o que aconteceu no Tribunal de Monsanto segunda-feira.9h32 - Manuel Fernanes já chegou a Monsanto mas não quer falar aos jornalistas.9h20 - Para hoje está previsto serem ouvidos Ricardo Gonçalves, chefe de segurança do Sporting (que regressa depois de já ter estado no tribunal na segunda-feira), Manuel Fernandes e Paulo Cintrão.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto de mais uma sessão no julgamento do ataque à Academia de Alcochete, um processo que decorre no Tribunal de Monsanto.