Adjunto de Jesus e a reunião com Bruno de Carvalho: «Disse-nos que não sabíamos o que estava a ser preparado»

10h43 - O preparador físico ficou incumbido de ser o primeiro a chegar à Academia na tarde de dia 15 de maio. "Como eu morava no Montijo, ficou combinado que eu seria o primeiro a ir lá para ver se me deixavam entrar, para não passarmos pela humilhação de irmos lá e sermos barrados à entrada. Eu fui, deixaram-me entrar e então liguei aos restantes companheiros da equipa técnica."





10h39 - Márcio Sampaio recorda que Bruno de Carvalho terminou a reunião a alterar o treino da manhã para a tarde, com a justificação de que ainda não informara o departamento jurídico da sua decisão.10h36 - "Entendemos que estávamos despedidos", adianta Márcio Sampaio.10h35 - O preparador físico recorda a reunião de 14 de maio, entre Bruno de Carvalho e a equipa técnica: "Foi uma reunião surreal, pela quantidade de coisas que foram ditas. Disse que não havia mais condições para nós continuamos como treinadores do Sporting, que tinha estado até às tantas da manhã a falar com o líder da claque, Fernando Mendes, que nós não sabíamos o que é que estava a ser preparado, que queriam o contacto do Acuña..."10h20 - Perguntam-lhe se viu alguém ferido: "Vi o Bas Dost, vi o Raul José, que tinha levado com um cinto, e o Mário Monteiro, atingido com uma tocha. O Raul José tinha uma marca na zona do ombro."10h12 - "Entrei no balneário numa fase posterior, depois dos indivíduos saírem. Ainda ouvi alguém gritar 'temos de ir embora, porque correu mal'", adianta o preparador físico, que agora trabalha com Jorge Jesus no Flamengo.10h05 - Márcio Sampaio começa a contar o que viu no dia do ataque: "Quando regresso à zona do balneário já havia uma série de indivíduos de cara tapada, já havia uma grande confusão naquela zona."10h00 - Começa a sessão.- Hoje de manhã vai ser ouvido Márcio Sampaio, antigo preparador físico do Sporting; à tarde será a vez de Rui Patrício, atualmente ao serviço do Wolverhampton, em Inglaterra, por Skype. Estava previsto André Pinto (que agora alinha num clube da Arábia Saudita) prestar depoimento esta segunda-feira, mas foi adiado para amanhã, dia em que também será ouvido Jorge Jesus.- Bom dia, vamos acompanhar mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia Alcochete, que tem lugar no Tribunal de Monsanto.