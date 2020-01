Lumor e a invasão a Alcochete: «Lembro-me que William Carvalho implorou pela vida»

15h21 - Termina o testemunho de Lumor.





15h20 - Lumor, que até então falou em inglês, reforça, em português, o que William Carvalho disse: "Por favor, desculpa."15h17 - Lumor fala sobre o relacionamento com Bruno de Carvalho: "Era normal. Depois dos incidentes nunca mais falámos."15h16 - "Depois da invasão, disse a alguém que não queria falar com o presidente Bruno de Carvalho?", atira Miguel Fonseca. Lumor é taxativo: "Não."15h14 - "Consegue nomear algum colega que tenha implorado pela vida?", pergunta. "Lembro-me do William Carvalho, é o único de que me recordo."15h11 - Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, pergunta pela origem do cinto que o ganês referiu anteriormente. Lumor frisa que o objeto estava à cintura do agressor.15h10 - A procuradora não tem mais perguntas, seguem-se as perguntas dos advogados. Lumor avisa que tem treino daqui a pouco...15h09 - "Tinha medo de sair à rua e não conseguia dormir bem. Tinha receio que pudesse acontecer algo mais", acrescenta o defesa.15h08 - "Já nem consigo ver um filme com violência até ao fim", admite o jogador, que ficou traumatizado com o que aconteceu.15h06 - Lumor recorda o balneário "cheio de fumo" e por esse motivo diz ter tido dificuldades em ver. Ainda assim, apercebeu-se que Bas Dost tinha um "ferimento na cabeça" e estava "coberto em sangue".15h02 - "Estava sentado atrás do Misic. Um deles tirou o cinto e começou a bater-lhe", relembra, sublinhando que as agressões foram infligidas em "várias partes do corpo" do médio, que hoje está no PAOK.14h57 - Lumor começa a recordar os acontecimentos na invasão da Academia: "Os adeptos entraram no balneário e começaram a bater nos jogadores todos. Tentámos pedir desculpa e implorar para pararem, mas eles não quiseram saber, não adiantou. A mim nenhum me bateu", vinca o lateral cedido ao Maiorca. "Eram 15 a 20 pessoas", acrescenta.- De manhã foram ouvidos um militar da GNR e algumas testemunhas de defesa.- Esta tarde vão depor Lumor e Romain Salin, ambos testemunhas do que sucedeu a 15 de maio de 2018. O primeiro está emprestado pelo Sporting ao Maiorca; o segundo é agora guarda-redes do Rennes. Vão prestar declarações por videoconferência.- Boa tarde, seja vem-vindo a mais uma sessão do julgamento do ataque à academia de Alcochete que, como é hábito, vai decorrer no Tribunal de Monsanto.