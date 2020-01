Piccini recorda ataque à Academia do Sporting: «Invasores não tinham a intenção de falar»

11h39 - O enfermeiro continua a prestar o seu depoimento no tribunal de Monsanto, respondendo agora aos advogados de defesa.





11h28 - Questionado sobre os incidentes no aeroporto da Madeira, Carlos Mota foi claro: "No meio daquela confusão, uns tentavam agredir, outros tentavam segurar, e ouvi dizerem com o dedo no ar 'no próximo treino vamos lá estar'", relembra.11h25 - O enfermeiro relata os momentos tensos vividos dentro do balneário. "Havia muita confusão. Prestei assistência médica a Bas Dost", destacou.11h19 - Arranca a próxima testemunha. Carlos Mota, enfermeiro do Sporting à altura, relata a sua visão dos acontecimentos.11h04 - Termina o depoimento de Piccini.10h54 - Prosseguem as questões dos restantes advogados de defesa. Uma das questões é sobre em que língua Piccini falou quando prestou declarações no posto da GNR, à noite, após o ataque à Academia. "Portunhol", atirou o jogador, provocando risos na sala.10h50 - Piccini continua a descrever a sua visão do ataque ao balneário. "Havia muita confusão e medo. Lembro-me que o Battaglia estava ao meu lado esquerdo", observa.10h34 - O primeiro é Miguel Coutinho, advogado do Sporting, que pede a Piccini para pormenorizar o local exato onde estava no balneário no momento do ataque à Academia.10h32 - Terminaram as perguntas da procuradora. Agora é a vez dos advogados inquirirem Piccini.10h31 - A procuradora pretende saber se Piccini se sentiu ameaçado nos dias seguintes ao ataque. "Sim, foram momentos muito tensos e que duraram mais algumas semanas. Senti-me inseguro e também fiquei preocupado com a minha família", explica.10h22 - Questionado sobre os incidentes após o jogo com o Marítimo, nas vésperas do ataque à Academia, Piccini recorda que Acuña e Battaglia foram os elementos mais visados pelos adeptos. "Era um grupo de vinte pessoas, com uma ou duas a se destacarem, ao tentarem falar de forma mais agressiva com eles. O Acuãa e Battaglia fizeram o 'check in' rápido para evitar problemas no aeroporto", conta Piccini.10h18 - "Os invasores não tinham a intenção de falar. Vi o Bas Dost ferido e outros jogadores levarem pancadas", relata Piccini.10h17 - O jogador recorda perante o tribunal a sua visão da invasão a Alcochete. "Foram minutos muito tensos. Não tenho ideia precisa de quantos invasores eram, mas talvez uns 20/30", conta o jogador em italiano, por videoconferência, que depois é traduzido para o tribunal.9h45 - Piccini, atualmente a jogar no Valencia, começa a depor via skype.- Para hoje estão previstos os depoimentos de Cristiano Piccini e Fábio Coentrão, ambos jogadores do Sporting à data dos factos.- Bom dia, realiza-se esta quarta-feira mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia do Sporting, um processo que tem 44 arguidos, incluindo Bruno de Carvalho, e que decorre no Tribunal de Monanto.