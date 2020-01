William reconheceu agressor durante o ataque à Academia: «Fiquei admirado por o ver ali»

10h48 - Recorda-se de ter conversado com Aleluia no exterior do edifício, mas não se lembra muito bem do teor da conversa.





10h40 - "Fiquei admirado por o ver ali e perguntei-lhe o que é que se estava a passar", conta William, admitindo que têm o contacto telefónico um do outro.10h37 - William diz que Valter Semedo "estava com máscara". Ainda assim reconheceu-o? "Sim".10h26 - O jogador confirma ter sido rodeado e agredido por "três ou quatro" invasores.10h22 - Quantos entraram? "40. Mais do que os jogadores, eram. O Valter estava no balneário."10h16 - William Carvalho começa por confirmar que conhece cinco elementos da claque: Aleluia, Valter Semedo, Fernando Mendes, Mustafá e Bocas (Tiago Silva).- Hoje de manhã será ouvido William Carvalho, um dos capitães do Sporting à data dos factos, que atualmente joga em Espanha, no Betis. O jogador presta depoimento por skype. À tarde será ouvido André Geraldes, à época team manager do Sporting.- Bom dia, seja bem-vindo a mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia do Sporting, um processo que tem 44 arguidos, incluindo Bruno de Carvalho, e que decorre no Tribunal de Monsanto.