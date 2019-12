Julgamento do ataque à Academia: juíza vai ouvir jogadores do Sporting por videoconferência

A juíza responsável pelo coletivo que está a julgar os 44 arguidos no âmbito do processo do ataque à Academia de Alcochete acedeu ao requerimento do Sporting e os jogadores não precisarão de se deslocar ao Tribunal de Monsanto para prestar depoimento, avança do Correio da Manhã. Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia, Wendell, Maximiano, Coates, Ristovski e Mathieu serão ouvidos por videoconferência, já a partir da próxima segunda-feira.



Os futebolistas vão comparecer no Tribunal do Montijo e fazer videoconferência com o Tribunal de Monsanto.