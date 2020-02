Julgamento do ataque à Academia: Mustafá é ouvido hoje

Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafá, presta esta quarta-feira depoimento no julgamento do ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio de 2018. O líder da Juve Leo é ouvido no Tribunal de Monsanto esta tarde.





Da parte da manhã da 34.ª sessão do julgamento foram ouvidos Pedro Lara Recorde-se, Mustafá, juntamente com Bruno de Cavalho e Bruno Jacinto, está acusado de ser o autor moral dos mais de 97 crimes em causa. Mustafá é o penúltimo arguido a prestar declarações, ficando depois apenas a faltar Bruno de Carvalho.