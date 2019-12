Julgamento do ataque à Academia: Palhinha é o jogador ouvido hoje

9h31 - O antigo diretor de scouting do Sporting, José Laranjeiro, que é o primeiro a ser ouvido esta segunda-feira, já está no Tribunal de Monsanto. Chegou mais cedo, e andou à procura da porta de entrada, que ainda estava fechada.Na sessão de hoje são ouvidos: José Laranjeiro (antigo diretor de scouting); João Palhinha, futebolista que atualmente está emprestado ao Sp. Braga, e Gonçalo Rodrigues (funcionário também envolvido no 'Cashball').Recorde aqui o que foi dito da 12.ª sessão Bom Dia! Seja bem vindo a mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, que terá lugar, como é hábito, no tribunal de Monsanto.