André Pinto recorda ataque: «Nem um boa tarde, nada. Insultaram e partiram para as agressões»

11h27 - O advogado de Bruno de Carvalho comentou esta manhã o depoimento de Jorge Jesus. Leia aqui o que disse Miguel Fonseca, que apelidou o treinador de "senhor encomendador".





11h18 - Termina a sessão. Será retomada às 14h00, com Mário Monteiro e testemunhas da defesa.11h17 - A juíza faz algumas perguntas, para esclarecimentos gerais. Questiona a testemunha sobre o que fez após o ataque para se proteger. André Pinto refere que saiu menos, expôs-se menos.11h16 - Miguel Fonseca despede-se de André Pinto: "Obrigado por ter sido leal à sua entidade patronal."11h15 - Miguel Fonseca pergunta sobre alterações de segurança após o ataque, André Pinto só se recorda de mudar o responsável pela segurança.11h13 - A juíza perde a paciência com Miguel Fonseca...10h54 - Picardia entre Fonseca e a juíza Sílvia Pires - o advogado de Bruno de Carvalho acusou André Pinto de responder pelos colegas. a juíza explicou-lhe que a testemunha primeiro mostrou-se solidária com os colegas (em causa estava o jogo em Madrid e a troca de acusações e comunicados com Bruno de Carvalho) e depois disse que não falava pelos outros no que respeita à relação que tinham com o presidente.10h44 - Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, questiona a testemunha.10h41 - Ainda sobre reunião, André Pinto reitera que Bruno de Carvalho perguntou à equipa se estavam com ele. "Perguntou se estávamos todos juntos, para o que aí viesse."10h40 - André Pinto não foi à Madeira, mas explicou que a reunião entre Bruno de Carvalho e o plantel visou, precisamente, esse confronto verbal entre jogadores e adeptos. Bruno de Carvalho terá revelado que alguns adeptos passaram a noite a pedir-lhe as moradas de Acuña e Battaglia.10h33 - Questiona Miguel Coutinho, advogado do Sporting.10h28 - As intenções dos invasores, segundo André Pinto, foram claras desde o início: "Nem um boa tarde, nada. Insultaram e partiram para as agressões."10h17 - Sobre os invasores, André Pinto refere que viu alguns estavam mais exaltados que outros, mas ninguém estava lá contrariado. "Não vi nenhum que tentasse apaziguar ou chamar alguém à razão", disse.10h14 - "A única agressão que presenciei foi ao meu colega Misic", recorda. "Vi apenas um indivíduo com cinto [na mão]."10h13 - "Depois disseram expressões fortes como: 'Vamos matar-vos, não merecem a camisola que vestem'."10h11 - André Pinto diz que estava no ginásio quando viu os invasores chegarem e correu logo para o balneário. Do ataque em si, tem a memória pouco precisa. Lembra-se de ver o Misic ser atingido na face com um cinto e dos insultos: "O mais percetível que ouvi foi que iam à procura do Acuña e do Battaglia."10h08 - André Pinto começa a falar, por skype.- Cristiano Piccini, também jogador do Sporting à data dos factos - agora no Valencia - também estava previsto ser ouvido hoje, mas em princípio só prestará depoimento dia 17.- Depois dos depoimentos de, e, hoje o coletivo de juizes vai ouvir André Pinto, ex-jogador do Sporting que agora está na Arábia Saudita, e Mário Monteiro, preparador físico que está com Jorge Jesus no Flamengo.- Bom dia, vamos acompanhar ao longo do dia de hoje a 18.ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete.