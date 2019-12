Julgamento do ataque a Alcochete: Jogadores do Sporting já começaram a ser ouvidos por videoconferência

10h34: Luís Maximiano relata o que aconteceu no dia do ataque: "estava a calçar as chuteiras e ouvi que estavam a fechar as portas. Estava onde se calça as botas no balneário antigo, mandaram-nos para dentro do balneário, disseram que estávamos a ser invadidos. Depois dentro do balneário, tenho ideia do Vasco fechar as portas mas ser empurrado e entrarem pessoas com máscara, com capuz. Percebemos que era algo mais sério. Não houve conversas, pelo menos da nossa parte. Foram direto ao Rui, William, Battaglia, Marcos Misic, Montero. Da minha parte estava parado a olhar, fiquei tão bloqueado que não tive reação. O Vasco (disse para ir para o balneário). Era a porta de saída para o treino, por onde saíamos sempre. Foi essa porta que ficou fechada, a porta do vestiário é a maior, é dupla. O Bas Dost estava no corredor, recordo-me. De resto estava lá muita gente no balneário10h28 - Presentes em Monsanto estão 17 arguidos: Mustafá e Aleluia não se encontram ainda no tribunal.09h58 - Começa a 10.ª sessão, através de uma ligação do Tribunal do Montijo, onde está Luís Maximiano, para o Tribunal do Monsanto, onde decorre o julgamento.9h45 - Já vão entrando alguns arguidos- Os jogadores do Sporting serão ouvidos por videoconferência, a partir do Tribunal do Montijo, como solicitado ao coletivo de juízes liderado pela juíza Sílvia Pires. Amanhã é a vez de Ristovski e Bruno Fernandes serem ouvidos. Para terça-feira está prevista também a audição de Vasco Fernandes, secretário técnico que marcou a hora do treino do dia em que aconteceu o ataque.9h28 - Aníbal Pinto, advogado de quatro arguidos, também já chegou.9h25 - Miguel Coutinho, advogado do Sporting, já chegou ao tribunal de Monsanto, assim como Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, no entanto hoje sem a companhia do ex-presidente dos leões.9h20 - Para hoje está previsto serem ouvidos os três primeiros atletas: de manhã, o guarda-redes Luís Maximiano, e de tarde, Wendel e Mathieu.Recorde aqui tudo o que aconteceu na 9.ª sessão , que contou com os testemunhos de três ex-elementos da equipa técnica de Jorge Jesus: Raul José, Nélson Pereira e Miguel Quaresma.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto de mais uma sessão no julgamento do ataque à Academia de Alcochete, um processo que decorre no Tribunal de Monsanto.