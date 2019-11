Julgamento do ataque a Alcochete: jogadores do Sporting vão ser ouvidos na próxima semana

Mau tempo em Monsanto Mau tempo em Monsanto

10h59 - O arguido Nuno Torres é chamado à atenção pela PSP por ter ido falar com Elton Camará (Aleluia).10h40 - Entretanto ficou a saber-se quem serão as testemunhas notificadas para as próximas sessões e vários jogadores do Sporting vão a Monsanto prestar declarações.(dia 2 de dezembro) de manhã será ouvido Ricardo Gonçalves, coordenador da segurança da academia à data dos factos; à tarde Wendel e Manuel Fernandes.(dia 3 de dezembro) de manhã José Laranjeiro (antigo elemento da equipa de scouting do Sporting, que está agora no Rio Ave); à tarde Acuña e Battaglia.(dia 4 de dezembro) de manhã Maximiano e Coates, à tarde Ristovski e Bruno Fernandes.(dia 9 de dezembro) Raul José e Miguel Quaresma, antigos membros da equipa técnica de Jorge Jesus, que ainda estão no Sporting.10h35 - O militar é dispensado. Serão agora visionadas imagens aéreas da Academia.10h23 - O militar explica que participou nas buscas à habitação do arguido Sérgio Santos, que vivia num quarto alugado. Procuravam roupa idêntica à identificada na invasão à academia; foi apreendido cocaína, 930 euros em dinheiro, artigos da Juve Leo, bilhetes e telemóveis.10h22 - Prepara-se para falar Hugo Portela, cabo da GNR de Almada - investigação criminal.10h22 - O militar é dispensado, os restants advogados não querem fazer perguntas à testemunha.10h21 - O militar é confrontado com a apreensão de uma faca de cozinha por parte da advogada Ana Luz. Renato Andrade diz que a faca estava no quarto de Celso Cordeiro, por isso foi apreendida.10h11 - Começa a ser ouvido um militar da GNR, Renato Andrade, de Almada. Participou nas busca domiciliária ao arguido Celso Cordeiro.10h10 - A juíza decidiu dispensar mais um arguido de comparecer nas sessões, Guilherme de Sousa Gata, por motovos profissionais. Estão presentes 20 dos 44 arguidos.9h41 - Alguns arguidos e respetivos advogados entram no tribunal.9h22 - Os advogados dos arguidos começam a chegar a Monsanto. Está muito mau tempo, chove copiosamente.- Esta terça-feira vão ser ouvidos mais dois militares da GNR e dois elementos da PSP.- São 44 os arguidos no âmbito deste processo, muitos pediram dispensa, como foi o caso de Bruno de Carvalho. Naesteve pela primeira vez Fernando Mendes, ex-líder da Juventude Leonina que se encontra com um grave problema de saúde e que também pediu dispensa.- Bom dia, seja bem-vindo à 5.ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, que tem lugar no Trubunal de Monsanto.