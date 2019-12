Julgamento do ataque a Alcochete: ouvidos ex-elementos da equipa técnica de Jorge Jesus

10h11 - Raul José começa a responder às perguntas da promotora do Ministério Público.10h07 - A juíza entra na sala para dar início a sessão.9h48 - Os advogados e os arguidos continuam a chegar a conta-gotas.9h33 - Raul José e Miguel Quaresma chegam a Monsanto acompanhados pelo advogado do Sporting, Miguel Coutinho.9h15 - Terça-feira o Sporting pediu para que os jogadores que foram intimados a prestar depoimento o façam por videoconferência ou sem os arguidos presentes na sala. O coletivo ainda não tomou uma decisão sobre este requerimento. Recordetudo o que aconteceu na 8.ª sessão, que contou com os testemunhos de Manuel Fernandes e Paulo Cintrão, assessor de comunicação dos leões.9h05 - Para esta quarta-feira estão agendados os testemunhos de três ex-elementos da equipa técnica de Jorge Jesus: Raul José, Nelson Pereira e Miguel Quaresma.- Bom dia, seja bem-vindo à 9.ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, que uma vez mais acompanharemos em direto a partir do Tribunal de Monsanto.