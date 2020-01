Roupeiro recorda invasão a Alcochete: «Gritavam 'não ganhem no domingo e estão f*** connosco'»

10h49 - João Reis diz ter visto Misic ser agredido com o mesmo cinto que agrediu Bas Dost, mas sem a fivela.





10h36 - De acordo com a testemunha, William Carvalho conhecia um dos invasores, a quem tratou por Valter durante os distúrbios.10h24 - "Amanhã às 4 treino na Academia". Segundo a testemunha terão sido estas as palavras de Bruno de Carvalho na reunião da véspera da invasão.10h21 - João Reis confirma duas tochas no balneário (uma dentro do caixote de lixo) mais uma no corredor.10h20 - "Estava ao lado do Bas Dost e algo acertou-me. Não vi o que era, mas julgo que fosse a fivela do cinto", adianta.10h15 - "No balneário os adeptos gritavam 'vocês são uma vergonha, não ganhem no domingo e estão f*** connosco!", recorda o roupeiro.10h10 - João Reis recorda que viu Bas Dost ser agredido. "Estava ao meu lado". Em que zona do corpo? "Na cabeça".10h02 - Começa a ser ouvido João Reis, roupeiro do Sporting.09h50 - A sessão deve começar em breve, João Reis e Hugo Fontes já estão em Monsanto.- Para a parte da manhã estão previstos os testemunhos de João Reis, roupeiro, e Hugo Fontes, fisioterapeuta do Sporting. À tarde vão ser novamente ouvidos Wendel e o guarda-redes Luís Maximiano, por videoconferênia. Os jogadores voltam a prestar depoimento porque o primeiro que fizeram não terá ficado devidamente gravado.- Bom dia, hoje decorre no Tribunal de Monsanto mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete que, como é hábito, acompanharemos ao minuto.