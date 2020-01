Rúben Ribeiro e o "medo" após o ataque a Alcochete: «O meu filho foi gozado e ameaçado na escola»

11h31 - Terminou o depoimento de Rúben Ribeiro, agora serão ouvidas testemunhas abonatórias.





11h25 - Miguel Fonseca pergunta sobre a rescisão, mas a juíza Sílvia Pires bloqueia as perguntas, argumentando: "Isso não interessa, não é o objeto do processo".11h10 - Agora a ser questionado por Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, Rúben Ribeiro diz o oposto, que William e Jorge Jesus não disseram para ninguém falar com o presidente.11h05 - "Não queríamos falar com ninguém, porque estávamos bastante assustados e não queríamos falar sobre o que se tinha passado."10h59 - Quando ainda estava a ser questionado pela juíza, Rúben Ribeiro revelou: "O mister ou o Rui Patrício disseram para não falarmos com o presidente, mas não me lembro qual deles o disse."10h56 - Agora Rúben Ribeiro responde a Miguel Coutinho, advogado do Sporting, que pergunta sobre Battaglia e a interação com os adeptos na Madeira. Rúben Ribeiro diz que só ouviu os insultos a Acuña.10h45 - "Após o sucedido, reuni-me com o advogado e com a responsável do colégio porque não havia condições para os meus filhos estarem ali, a minha mulher estava com medo de sair de casa, só pensava que toda a gente a perseguia, estava com receio de sair à rua... Pedi ajuda ao meu advogado na altura. Ele foi comigo, o meu filho tinha sido gozado e ameaçado na escola pelo que tinha acontecido. Disse à responsável para apressar o processo, porque queria fazer a transferência imediatamente para o Porto. No dia seguinte, coloquei a minha família no Porto e tratei da transferência, para não ficarem mais em Lisboa."10h39 - "Após o ataque tive noção de que podia ter morrido. Foi um dia de terror. Ter chegado a casa e deparar-me com a minha esposa e os meus filhos a chorar, neste caso o meu filho mais velho... Foi um cenário bastante difícil", adianta o jogador.10h29 - "O Bas Dost largou bastante sangue", diz Ribeiro, confirmando que também viu Jorge Jesus magoado, "num olho e no lábio".10h25 - "Levei um estalo. Estava sentado no meu lugar, deram-me uma bofetada e continuaram a andar", recorda.10h12 - Rúben Ribeiro prossegue o relato, explicando que os invasores dirigiram-se logo a Acuña e depois distribuiram-se pelo balneário. O avançado vinca que Acuña foi agredido ao soco na cabeça, por 3 ou 4 indivíduos. Viu o William ser agredido com um soco no peito e Misic a levar com o cinto na cabeça.10h09 - Rúben Ribeiro diz que Vasco Fernandes fechou a porta dupla de acesso ao balneário, mas que os agressores forçaram a entrada, depois de tirarem do caminho Ricardo Gonçalves, o diretor de segurança da Academia.10h01 - "Quando me estava a preparar para calçar as chuteiras, vejo o meu colega André Pinto a dizer que os mascarilhas estavam aí, mas num tom de brincadeira", disse Rúben Ribeiro, sobre o início da invasão. "Estavam a gritar, a dizer: vou-vos matar."9h59 - Rúben Ribeiro não é testemunha, mas sim assistente do processo. Não teve que fazer juramento, mas está obrigado, à mesma, a dizer apenas a verdade.9h58 - Entretanto chegou mais um arguido, são agora 16.9h57 - Rúben Ribeiro, entretanto, já está no Tribunal de Matosinhos. Nesta altura tenta-se fazer a ligação.9h50 - Estão presentes 15 arguidos, Bruno de Carvalho não está no tribunal. A juíza comenta " "está pouca gente na sala".9h37 - Parece que Rúben Ribeiro ainda não chegou ao tribunal de Matosinhos, de onde prestará depoimento por videoconferência...- Rúben Ribeiro devia ter prestado depoimento no dia 7 deste mês, mas o agora jogador do Gil Vicente não compareceu, porque alegadamente não foi notificado. Rúben e Gelson Martins - que joga no Monaco - vão ser ouvidos por videoconferência.- Bom dia. Realiza-se hoje mais uma sessão do julgamento do ataque à academia de Alcochete, no Tribunal de Monsanto, um processo com 44 arguidos, entre eles Bruno de Carvalho. Para esta sexta-feira estão previstos os depoimentos de Rúben Ribeiro, de manhã, e Gelson Martins, à tarde, ambos jogadores do Sporting à data dos factos.