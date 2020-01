Julgamento do ataque a Alcochete: Rúben Ribeiro não comparece no tribunal e juiza adia a sessão

11h05 - Segundo Record apurou, Rúben Ribeiro compareceu às 8 da manhã nas instalações do Gil Vicente e está neste momento a treinar. A sessão de trabalho dos minhotos deve terminar por volta do meio-dia.





10h39 - O advogado conta que Bruno de Carvalho já se inteirou do depoimento de Rui Patrício: "Já ele já sabe o que foi aqui dito. Reagiu com normalidade, não era que não fosse esperado."10h36 - Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, comentou a ausência de Rúben Ribeiro: "em princípio deverá ser marcada uma nova data nova para ele comparecer. Deixou-se dormir? Não sei, não posso dizer mais nada objetivamente. Hoje por acaso também acordei mais tarde..."10h28 -apurou que Rúben Ribeiro alegou que estava a treinar. Vai ser agora notificado pela polícia.10h17 - A juíza que lidera o processo explicou em Monsanto que Rúben Ribeiro não compareceu no tribunal em Barcelos onde era suposto prestar declarações por vídeoconferência esta manhã e que o seu advogado não atende o telemóvel, pelo que não haverá sessão esta manhã. Retoma à tarde, por volta das 14 horas, com o depoimento de Jorge Jesus.9h30 - Hoje pela manhã será ouvido Rúben Ribeiro, jogador do Sporting à data dos factos, hoje futebolista do Gil Vicente. Vai falar por vídeoconferência. À tarde as atenções estarão centradas em Jorge Jesus, que apesar de se encontrar em Lisboa, não vai a Monsanto prestar declarações. O treinador do Flamengo vai contar o que viu no dia do ataque a partir do Tribunal de Almada.- Durante o dia de ontem falaram Márcio Sampaio, ex-preparador físico dos leões, e Rui Patrício, antigo capitão do Sporting, agora guarda-redes do Wolverhampton. Recordetudo o que se passou na sessão.- Bom dia, vamos acompanhar hoje mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, um processo que decorre no Tribunal de Monsanto e que conta com 44 arguidos, incluindo Bruno de Carvalho.